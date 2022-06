Mata 'yan Najeriya da suka je Dubai neman aiki sun shiga tasku

Wasu daga cikin wadannan mata da BBC ta tattauna da su sun ce, an yaudare su ne a kan cewa za a sama musu aiki shi ya sa suka bar kasarsu ta asali suka tafi can.

Ta ce, "Ya turo ni na taho kuma na shafe kwanaki amma har yanzu ban san matsayin da nake ba, don tun daga filin jirgi na fara gamuwa da matsala saboda shi wanda zai tarbe ni bai je ba haka na kasance a can dan kudin da ke hannuna gaba daya sai ya tafi a kudin mota.

Matar ta ce, a yanzu tana zaune ne a wani gidan haya, kuma ga shi ba ta ga ejan din nata ba wanda dama tuni ta ba shi kudin alkawarin samo aikin da suka yi, don sun karkare ne a kan naira miliyan daya da rabi, to ta bashi dubu 500.

Ta ce," Na ba shi kudin ne a kan idan na zo na samu aiki zan cika masa, to a gaskiya a yanzu babu aikin ga shi ba ni da ko durham daya a tare da ni, don haka ni yanzu abin da nake so shi ne idan har ban samu abin da zan dogara da kaina ba, to gara na koma kasata cikin mutuncina."