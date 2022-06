Matakan girman jariri daga farkon shigar ciki zuwa haihuwa

Alamun ciki sukan bambanta tsakanin kowace mace. Sai dai akasari ana yawan gano sabon ciki a watan farko da shigarsa, ba wai ta wata alama ba, sai dai ta jin shigar cikin, amma ana tabbatarwa ne bayan an yi gwajin ciki.

Jiki na fuskantar sauye-sauye da dama yayin samar da ɗan adam - ba za a iya lissafa su duka ba, sai dai ɗan tayi yana fara girma tun daga ɗigon maniyi zuwa jariri.

Akwai sauyi da ake samu a duk wani mataki na ciki musamman ga mahaifiya da mahaifi waɗanda a karon farko ne za su fara samun ɗa - inda za su rinƙa ƙoƙarin gano mene ne daidai mene ne ba daidai ba.

A wannan maƙala, mun zayyana yadda ciki yake a kowane mataki inda aka yi bayani kan abubuwan da ake sa ran gani idan ɗan tayi yana girma da kuma sauye-sauye da ake samu a jikin mace.

Yana da muhimmanci a tuna cewa ba lallai kowace mace ta fuskanci waɗannan alamomi ba - jikin kowa daban ne.

Abu mai muhimmanci shi ne mutum ya rinƙa tattaunawa da likitansa idan yana da wata tambaya.

Zango na farko

Watan farko (Mako na ɗaya zuwa huɗu)

A lokacin ziyarar ganin likita ta farko, abu ne da aka saba gani likitoci su yi wa mutum tambayoyi masu yawa - ciki har da tambayoyi kan kiwon lafiyar dangin mutum. Haka kuma akan yi bincike domin a gano lafiyar mahaifa da bakin mahaifa da kuma gaban mace. Kazalika za a iya yi mata gwajin kansar bakin mahaifa idan ba a taɓa yi mata ba.

Haka kuma za a yi mata gwajin fitsari a karon farko, sannan za a auna nauyinta da hawan jini da tsawo.

Ana bai wa mai juna biyu shawara ta rika shan sinadaren Vitamin da folic acid, waɗanda suke taimakawa wurin girman ɗan tayi, musamman a matakin farko na ciki. Saboda tsaro, yana da kyau mai ciki ta rinƙa bayani kan duk wani magani da take sha.

Sauyi ga mai ciki

Sinadaren da mutum ke samarwa waɗanda ake fara samu a watan farko, abu ne mai ɗumbin rikici, in ji Rodrigo Buzzini, wani likitan haihuwa da kuma darakta a Santa Joana group..

Wannan sauyin da ake samu a jikin ɗan adam zai iya jawo jiri da amai kuma mutum zai so ya keɓe kansa ba tare da ya yi wani aiki ba.

Asalin hoton, himarkley/Getty Images

Wasu mutanen suna samun sauyi a yanayin abincin su - inda suke samun ƙarin yunwa.

Sai dai yana da muhimmanci kamar yadda likitoci suka shaida wa BBC mace mai ciki ta rinƙa cin abinci kamar yadda take ci, kamar yadda wadda ba ta da ciki take ci, haka kuma da lura da cewa jaririn zai samu abu mai kyau ko mara kyau idancaka kwatanta da yadda abubuwa suke.

Girman ɗan tayi

A wannan lokaci, jaririn yana da tsawon millimeter 0.1 zuwa 0.2. Bayan sati uku, ƙwayoyin halitta sun som gama haɗuwa kuma za a iya ganewa mace ce ko namiji duk da cewa ba zai yiwu a lokacin likita ya gane ba idan ya yi gwaji.

Shan maganin folic acid zai taimaka ƙwarai domin rage barazanar haihuwar jariri babu wasu sassa na jikinsa ko kuma matsala da ƙashin baya

Wata na biyu (Mako 5 zuwa na 8)

Idan wannan ce ziyara ta farko zuwa likita - wasu matan ba su gano juna biyu a wata na farko - akan ba su umarnin su yi gwajin da aka lissafo a can sama.

Za a kuma auna nauyi da kuma hauwan jini domin dubawa.

"A mako na shida za a iya yin sikanin, inda za a iya ganin siffar yaro a ga ci gabansa." In ji Ellen Freire wanda shi ma likitan haihuwa ne.

Sauye-sauyen da mace mai ciki take samu

Kamar yadda Freire ya bayyana, ba lallai mace ta ji wani abu ba, amma ga wasu matan, a wannan matakin ne ake samun alamu sosai na ciki.

"Tsakanin makonni biyar zuwa shida, ɗan tayin bai wuce tsawon milimita biyar ba. Wasu masu cikin suna yawan tunanin cewa ta yaya wannan dan ƙaramin sauyin zai iya yin wani tasiri? Sakamakon jikin ya shiga cikin halin juna biyu ne," kamar yadda likitan yake bayani.

Ana samun ci gaba a yadda fuskar jinjirin take da yatsu da kunnuwa, Haka kuma ƙashin baya da su ƙwaƙwalwa duk a lokacin ne suke zama halitta. Haka kuma a lokacin ne ake samun tsarin narkar da abinci haka kuma kunnuwa da idanu da hanci duk a lokacin suke samuwa.

Daga mako na shida, zuciyar ɗan tayin na fara bugawa. Za mu iya jin ƙarar bugawar zuciyar idan aka yi sikanin kuma lokaci ne na motsin rai ga iyaye. Ƙari ga abu ne na jin daɗi ga iyaye, alama ce na cewa juna biyu n mai kyau ne, kamar yadda Mista Freire ya shaida. "Amma hakan ya sha bamban da yadda kowa yake, idan aka yi la'akari da yanayin yadda jikin mutum yake da kuma tunaninsa.

Asalin hoton, Getty Images Bayanan hoto, Nonon mace mai ciki yana ƙara girma haka kuma kan nonon yakan yi duhu

Wata na uku (mako 9 zuwa 12)

Lokaci ne na komawa ofishin likita, inda a lokacin ne likitan zai saurari duk wani ƙorafi tare da amsa tambayoyi daga mace mai cikin.

"Muna tambayar hoton sikanin ɗin da aka yi na zangon farko na cikin wanda ke nuna mana muhimman abubuwa kan ɗan tayin da mahaifa, da yanayin girman an tayin wanda tuni ya ruɓanya girmansa a sikanin ɗin farko da aka yi - haka kuma ana dubawa ne a gano ko akwai barazanar wata matsala," in ji Buzzini.

Sauye-sauye ga masu ciki

Nonon mace mai ciki yana ƙara girma haka kuma kan nonon yakan yi duhu. Hakan yakan bambanta dangane dai da yadda mace take, ƙananan ƙuraje kan fito a fuska.

Yanayin cin abinci zai iya dawowa daidai.

"Cikin zai iya fara nunawa kuma abu ne mai wahala idan ba a gano cikin ba," in ji Freire.

Girman jariri

Zuwa ƙarshen wata na uku, ɗan tayin ya kai kusan centimita 10 kuma akasari nauyinsa yana kai gram 28.

Hannunsa da gaɓoɓi da yatsu da dugadugi duk sun haɗu. Kumba ta soma fitowa haka kuma haƙora za su soma haɗuwa a cikin dasashi.

Haka kuma al'aurar ɗan tayin na haɗuwa, amma duk da haka abu ne mai wahala a iya ganewa ko mace ce ko namiji idan an yi sikanin. Tsarin samar da fitsari da zagayar jini a jikin ɗan tayin duk sun soma aiki

Second trimester

4th month (13 to 16 weeks)

The mom-to-be is almost halfway through her pregnancy. This period is an important stage of pregnancy: it is possible to know the biological sex of the baby thanks to an ultrasound. Due to the more advanced formation of the fetus, the chances of miscarriage decrease significantly.

Changes for the pregnant woman

The mother's heart pumps blood faster to fuel her and the baby's body, so signs such as dizziness and shortness of breath are common. She may also suffer from constipation and back pain due to the growing fetus.

Baby development

"The organs are almost fully formed and the fetal heartbeat can now be heard using an instrument called a doppler," says Ms Buzzini.

Eyelids, eyebrows, eyelashes, nails and hair appear. Teeth and bones become denser.

"Alcohol during pregnancy is like Russian roulette"

The fetus can already perform actions such as thumb sucking, yawning, stretching and making funny faces. The nervous system slowly begins to function.

"The genitals are already formed, therefore, depending on the position of the fetus on the ultrasound, it is already possible to discover the sex. The fetus also has a possible sensitivity to light and sound", specifies the gynecologist.

Asalin hoton, Getty Images Bayanan hoto, C'est au quatrième mois de grossesse que la famille peut connaître le sexe biologique du bébé.

5th month (17 to 20 weeks)

At the end of the fifth month, the pregnant woman undergoes the second morphological examination - which is as important as the first in assessing the proper development of the fetus.

Changes for the pregnant woman

Most women have gained between 2.5 and 6.5 pounds by this time, and the uterus is the size of a melon. By increasing the belly, the navel can protrude outward.

Appetite can increase and some women suffer from memory loss, called "pregnancy brain" in English. During this phase, pregnant women may have difficulty remembering details or concentrating on tasks.

Baby development

"The fetus can already feel and hear, so we recommend listening to music and talking, to make the extra-uterine environment interact," comments Buzzini.

During the ultrasound, the specialist checks the organs, with details of the heart, bladder, kidneys, among others, and counts the baby's fingers, which can move while the mother simultaneously feels the extension movements of the limbs .

6th month (21 to 24 weeks)

"As the pregnant woman nears the end of the second trimester, it's important to listen to her so she doesn't feel overwhelmed - and to always promote pregnancy as a rich, natural, beautiful and healthy process. designed," said Ms Buzzini.

Changes for the pregnant woman

"It is well documented that there is a high frequency of hypertension and thyroid disorders at this stage, so we do a check-up," says the doctor.

Most women are also tested for gestational diabetes, a pregnancy-specific metabolic disorder caused by increased insulin resistance due to pregnancy hormones.

Baby development

In utero, a fetal echocardiogram, a specific ultrasound of the heart of the fetus, is performed. The baby already weighs more than a kilo, and its movements are usually felt more and more intensely by the pregnant woman.

Asalin hoton, Getty Images Bayanan hoto, Le bébé développe son audition à partir du cinquième mois.

7th month (25 to 28 weeks)

Discussions are taking place between pregnant women and health professionals on family planning and warning signs.

Changes for the pregnant woman

With a fetus weighing around one kilo, the mother is already heavier and may feel tired.

Baby development

The fetus continues to mature and develops stores of body fat. Amniotic fluid begins to decrease. In case of premature birth, the baby's chances of survival increase after the seventh month.

Third trimester

8th month (29 to 32 weeks)

Families begin the countdown to the baby's arrival while the pregnant woman undergoes the classic routine checkups - such as blood and urine tests, weight and blood pressure checks.

Changes for the pregnant woman

The mother continues to gain about half a kilo per week and may feel discomfort when the baby moves. As the baby can already weigh up to two kilos, it is possible that its movements put pressure on the rib cage of the pregnant woman. She may struggle to keep up with daily activities and become more introspective.

Baby development

The lungs and the nervous system are in the final phase of maturation and the risk of great prematurity no longer exists.

9th and 10th months (33 to 40 weeks)

The consultations become fortnightly or weekly. A pregnancy can enter its tenth month - but after 37 weeks the baby is already well formed and is no longer considered premature.

In this final phase, doctors order tests to prepare for the time of delivery.

Why do pregnant women have cravings?

Blood and urine are tested and checked for group B streptococci, the main causative agent of early sepsis (a life-threatening infectious complication) in newborns.

If it is the will of the pregnant woman, the healthcare professional assesses the chances of a normal delivery - but the assessment is not definitive, i.e. there may be changes over time. day of the baby's arrival.

Changes for the pregnant woman

When the baby moves into a more favorable position for labour, the mother may feel relief from the decompression of the organs and breathe more easily.

Baby development