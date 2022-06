Kasuwar 'yan kwallon kafa: Makomar Ronaldo, Neymar, Winks, Raphinha, Rodriguez, Umtiti, De Ligt, Lewandowski

Sa'a 1 da ta wuce

Dan wasan Manchester United da Portugal Cristiano Ronaldo, mai shekara 37, na daya daga cikin babutuwan da aka tattaunawa lokacin da sabon mamallakin Chelsea Todd Boehly ya gana da wakilin dan wasan Jorge Mendes a makon jiya. (The Athletic - subscription required)

Roma na son daukar Ronaldo tare da sake hada shi da tsohon maigidansa a Real Madrid, Jose Mourinho. (Retesport - in Italian)

Juventus da PSG sun fara tattaunawa kan dauko dan wasan gaba na Brazil Neymar, mai shekara 30, wanda shi ma an hada shi da Chelsea. (AS - in Spanish)