Sharudda biyar na mallakar bindiga a Najeriya

Mintuna 8 da suka wuce

"Hare-haren ta'addanci sun kasance abin damuwa ga jama'a da gwamnatin jiha. Don haka ne, domin mu magance wannan matsala baki daya a yankunanmu, gwamnati ba ta da zabin da ya wuce daukar matakan da suka hada da bai wa mutane damar shiryawa da kuma mallakar bindigogi domin kare kansu daga 'yan fashin daji," in ji sanarwar da Kwamishinan Yada Labarai na Jihar, Ibrahim Magaji Dosara, ya fitar ranar Asabar.

Me dokar Najeriya ta ce kan mallakar bindiga?

"To amma idan ba a bi waɗannan matakan ba, a tsarin da ake ciki a yanzu, babu wanda yake da damar ya mallaki bindiga sai idan na farauta ne, ita ma ta farautar akwai yadda ake yi a mallaka," in ji Barrista El Zubair.

Waɗanne matakai mutum zai bi idan zai mallaki bindigar farauta

"A ƙarƙashin dokar akwai ƙa'idoji da yawa wadanda shi babban sufeton ƴan sanda ya kamata ya bi don ya tabbatar da cewa shi wanda aka ba makamin nan mutumi ne na ƙwarai kuma yana bin doƙar ƙasa," in ji Malam Kabiru Adamu.

"A baya mun so mu bincika mu ga lasisi nawa aka bayar kuma makamai nawa ne ke hannun ƴan ƙasa kuma a gaskiya mun gano babu wani kundi da zai nuna yawan lasisin da aka bayar, a tunanina gudun kada abin ya ɓaci sai aka dakatar da bayar da lasisin.

"Yanzu dai a sani na a halin da ake ciki an daina bayar da wannan lasisin duk da yake akwai hanyoyin da ake bi ta bayan fage wanda misali wasu ƴan sanda saboda wasu dalilai nasu za su iya tuntuɓar mutum su ce ya kawo kuɗaɗe za su ba shi lasisi, amma dai a takaice an dakatar da bayar da lasisi a sani na tun lokacin mulkin Goodluck Jonathan," in ji Malam Kabiru Adamu.