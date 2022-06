Kasuwar yan kwallo: Makomar Richarlison, Gordon, Bellingham, Salah, Martinez da kuma Dembele

Mintuna 42 da suka wuce

Ita kuwa Real Madrid ta ce babu dan wasan da take son kawowa kaka mai zuwa kamar matashin dan wasan Ingila Jude Bellingham da ke wasa a Borrussia Dortmund. (AS, via Mail)