Tasirin da kananan jam'iyyu za su iya yi a zaben Najeriya na 2023

Mintuna 41 da suka wuce

"APC ta fitar da dan takara daga kudu, sannan ta kawo sabon salo yanzu za a hada Musulmi da Musulmi, wadansu a Kudu kuma sun ce za a zabi Kirista da Kirista, to wannan kuwa ba karamar rigima za a tayar a kasa ba,'' in ji shi.

To sai dai kuma masana na ganin cewa da wuya kananan jam`iyyun su yi tasiri har su cimma burinsu ba tare da sun hada kai sun kuma dunkule wuri guda ba.

"In dai ana so a samu ci gaba a kuma canza yadda ake yin siyasa, to ba kowacce jam'iyya bace za tace idan zabe ya zo dole ne ta fitar da shugaban kasa," a cewarsa.