Jerin ayyukan Nnamdi Kanu da takun sakarsa da gwamnatin Najeriya

Ya kafa kungiyar Indigenous People of Biafra (IPOB) da ta ɓalle daga the Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB), wadda ta yi suna a shekarun 2000 tare da ƙungiyar Biafra Zionist Movement (BZM).

Tun bayan fara fafutukar IPOB a 2012, an gudanar da zanga-zangar son kafa ƙasar Biafra a wasu ƙasashen Turai da Afirka. Hotunan Getty