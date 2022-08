Wasu 'yan Najeriya na caccakar ma'aikatan wutar lantarki kan yajin aiki

Mista Ajaero ya kara da cewa matakin ya saba wa dokokin aiki kuma an dauke shi ne ba tare da dukkan masu ruwa da tsaki ba.

Sai dai daga bisani Joe Ajaero ya ce "An janye yajin aikin da aka fara na mako biyu. A wannan daren, wuta za ta dawo."

An rika amfani da maudu'an wajen nuna irin rashin bin doka da ke faruwa a Najeriya.

Wani fitaccen mai amfani da Twitter, Dr Joe Abah, "Gaskiya ban taba ganin wata kasa da mutane za su je su kashe makunnin wutar lantarki saboda ba sa so a yi musu jarrabawar karin girma ba, kuma ba a kama su an daure su nan take ba."