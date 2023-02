Zaɓen Najeriya 2023: Jadawalin ƙalubalen da ke gaban shugaban Najeriya da za a zaɓa

Sa'a 1 da ta wuce

A shekarar da ta gabata - kamar sauran al'ummar duniya - ƴan Najeriya sun fuskanci matsalar hauhuwar farashin kayan abinci saboda rikicin Ukraine. To amma farashin ya fara tashi ne tun kafin yaƙin Ukraine, bayan da gwamnati ta rufe iyakokin ƙasar domin hana shigar da wasu kayayyaki. Sai kuma matsalar ƙarancin dala.

An kiyasta cewa an samu tashin farashi a shekara ta 2022 da kimanin kashi 19 cikin ɗari mafi muni ke nan da aka samu cikin shekara 20. Garin rogo na ɗaya daga cikin abubuwan da tashin farashin bai shafa ba sosai, to har yanzu iyalai na jin raɗaɗin tashin farashin abubuwa kamar tumatir da man girki.