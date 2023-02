Zaɓen Najeriya 2023: Yadda al’ummar Najeriya ke dakon sakamakon zaɓen shugaban ƙasa

Mintuna 25 da suka wuce

Duk da cewa rahotanni daga sassan ƙasar sun nuna cewa an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali, to amma an samu tashe-tashen hankula a wasu yankunan, inda aka far wa masu kaɗa ƙuri'a da farfasa akwatunan zaɓen, a wasu wuraren ma an ƙwace na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a (BVAS).