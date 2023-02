Zaɓen 2023: Da gaske INEC ta cire sunan jam'iyyar LP da gangan a takardar zabe?

An gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin na tarayya a Najeriya, yayin da jam'iyyu huɗu ke kokowar samun kujerun majalisun dokoki, Jam'iyyar APC mai mulki da PDP da LP da kuma NNPP masu adawa.

To sai dai ƴan sa'o'i kafin fara kaɗa ƙuri'ar, an yi ta yaɗa wasu hotuna da bidiyo a shafukan sada zumunta da suke nuna cewa babu suna da alamar jam'iyyar LP a takardun kaɗa ƙuri'a na kujerun sanata da 'yan majalisun wakilai a wasu jihohin ƙasar.

Daga ina zargin ya samo asali?

A cikin bidiyon an jiyo wata murya na cewa ''babu sunan jam'iyyar LP a takardun kaɗa ƙuri'a na sanata a nan Legas. Amma akwai a takardun kaɗa ƙuri'a a na shugaban ƙasa.

An yi ta yaɗa zarge-zargen cewa da gangan INEC ɗin ta cire suna da alamar jam'iyyar a takardun kaɗa ƙuri'ar.

Wasu sun yi ta yaɗa cewar sun samu ganin alamar jam'iyyar a kan takardun, to sai dai babu sunan jam'iyyar, sun masu iƙirarin cewa da gangan INEC ta yi hakan domin ta ruɗar da masu kaɗa ƙuri'a.

To sai dai alamar jam'iyyar LP ba ya ɗauke da sunan jam'iyyar, sai dai taken takenta na -"Forward Ever". Kuma INEC na buga takardun kaɗa ƙuri'a ne kamar yadda kowacce jam'iyya ta aike mata.