Zaɓen Najeriya: Nazari kan ƙorafin ƴan hamayya game da zaɓen da aka yi wa Bola Tinubu

An bayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya yi nasara a zaɓen shugaban ƙasar Najeriya bayan wata fafatawa mai zafi, sai dai wasu da dama ciki har da 'yan takarar shugaban ƙasar da suka fafata da shi, kan cewa an yi maguɗi.

An fara shiga fargabar cewa za a yi maguɗi ne a safiyar ranar zaɓen, bayan da wani fitaccen mai amfani da kafafen sada zumunta na intanet ya ce ana zargin masu kutse sun ƙwace rumbun da aka tsara za a riƙa tura sakamakon daga rumfunan zaɓe.

Daga baya da aka ci gaba da samun wannan matsala, sai manyan jam'iyyun siysa irin su PDP da LP suka yi zargin cewa an karya ƙa'idar da aka shimfiɗa ta aike sakamakon zuwa rumbu.

Lokacin da suke ƙorafi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP da na LP sun yi zargin cewa ko dai an haɗa baki da INEC ta taimaka wa jam'iyya mai mulki ko kuma intanet ɗinsu ta katse.

"Idan tsarin intanet ɗin shafin ne ya samu matsala mun san da wannan, don haka sai a ɗage zaɓen, in kuma ba haka ba, su ne suka ƙi cika alƙawarinsu na aikawa da sakamakon ta intanet.

Wanda hakan na nufin ke nan an haɗa kai da su, sun zama ke nan sun ɗauki ɓangare ke nan ba za su taɓa zama masu adalci ba," in ji Okowa.

INEC ta yi zargin cewa an yi jinkirin da aka samu ya wuce iyaka ne sakamakon matsalar intanet a wasu rumfunan zaɓen.

An gabatar da sabuwar na'urar da nufin kawo ƙarshe ko rage maguɗin zaɓe

A wani ƙorafi da wakilin babbar jam'iyyar hamma, PDP Dino Melaye ya yi, ya ce an yi aringizon ƙuri'a a jihar Ekiti - jihar da aka fara gabatar da sakamakonta, wadda kuma Tinubu ya samu nasara cikinta, wannan ne ya sanya Dino ficewa daga ɗakin tattara zaɓen.

Da yake mayar da martani kan sakamakon zaɓen Ekiti da wasu ke cewa an wallafa shi kwanaki biyar gabanin ranar zaɓen sai shugaban INEC ya ce wannan "labarin ƙanzon-kurege ne."

Hotunan bidiyo da aka riƙa yaɗawa na yadda ake yi wa masu kaɗa ƙuri'ar barazana tare da ƙwace takardun yin zaɓen da su, an samu rikici a wasu rumfunan zaɓe, musamman a manyan jihohi irinsu Legas - inda Obi ya ci da kuma jihar Rivers inda Tinubu ya ci.

Barry Andrews, wanda shi ne mai sanya ido na Tarayyar Turai ya shaida wa BBC an samu wasu matsaloli a cikin zaɓen.

"A fili muka riƙa ganin yadda ake sayen ƙuri'u a yayin zaɓen, amma ya yi wuri mu faɗi girman matsalar yanzu," in ji shi.

Haka kuma an samu jinkirin ɗora sakamakon zaɓen, in ji shi "an samu jinkirin tsakanin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a wajen ɗora sakamakonsu."