Tsohon dan wasan Newcastle, Lee Clark ya ce tun bayan da kungiyarsu ta doke Leicester City a Carabao Cup zagayen quarter-final, wasu magoya baya suka fara shirin zuwa Wembley domin buga wasan karhe.

Yanzu za su kara a wasan karshe a Wembley a Carabao Cup ranar 26 ga watan Fabrairu a karon farko tun bayan 1999 a FA Cup.

Now they know they'll definitely be at Wembley on 26 February - for the first time since reaching the FA Cup final in 1999.