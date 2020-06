Yadda na daina shan kwaya har na kafa kungiyar yaki da ita

Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Yuni a matsayin ranar Yaki da shan Kwaya da kuma safararta. Taken ranar na bana shi ne ''Ilimi mai inganci don samun kula mai kyau,'' wato "Better Knowledge for Better Care."