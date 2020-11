Boko Haram: Yadda aka yi wa manoma 43 yankan rago a jihar Borno

Sun ce maharan sun abka wa manoman ne yayin da suke girbin shinkafa. Kuma bayanai sun ce an ɗaure manoman ne sannan aka yi masu yankan rago.

Makoki

Ya ce an shafe wata 5 zuwa 6 ba a ga irin wannan hari ba, saboda tsaron da ake samu na sojoji.

Me gwamnati ke cewa?

Abin da ƴan Najeriya ke cewa

@Famous_Anfield ya ce: " Zancen gaskiya manyan hafsoshin tsaron Najeriya sun gaza kuma ya kamata a sauya su. Ba tare da fargaba ko ci gaba da basu dama ba, idan suka ci gaba da ri ƙ e tsaron kasar nan mutanen na ci gaba da mutuwa, to babu batun yaki da matsalar tsaro. A kore su domin kare arewa #SecureNorth #ZabarmariMassacre

@aminuyaro_ ya ce: Gwamnatin Buhari ta gaza musamman a fannin tsaro da tattalin arziki. An yiwa manoma 43 yankan rago a Borno yau. Yaushe wadannan kashe-kashe za su kawo karshe? Idan ba za ka iya kare rayukan ƴan kasa ba ka yi murabus. Mun gaji #ZabarmariMassacre