Bidiyo: Musulmai da Kiristoci na aiki tare wajen sake gina birnin Mosul na Iraƙi.

Fiye da shekara bayan mummunan yaƙin sake ƙwato Mosul daga hannun ƙungiyar IS, har yanzu tsohon birnin a lalace yake.

An ɗauki mutane daga addinai daban-daban a birnin don yin aiki ƙarƙashin wani shiri mai taken “sake farfaɗo da Mosul”, kamar sake gina Masallacin Al Nuri da Cocin Al Saa and Al Tahira masu tsohon tarihi.