Ku San Malamanku tare da Farfesa Mansur Sokoto

Fitaccen malamin addinin nan a jihar Sokoton Najeriya Sheikh Farfesa Mansur Sokoto ya ce duk da cewa wasanni na daga cikin abin da ya fi so, to ba ya iya yin su a yanzu saboda a Najeriya akwai abubuwa da yawa da ko yana so to ba zai iya yin su ba.