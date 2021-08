Ina takaicin yadda aka lalata yabon manzon Allah – Bashir Ɗan Musa

Mintuna 6 da suka wuce

Fitaccen mawaƙin begen Annabi Muhammad SAW, Malam Bashir Ɗan Musa ya ce yana matukar takaicin yadda aka lalata yabon manzon Allah (SAW) a shekarun nan.

"Za a duba idan ka bai wa Annabi haƙƙin Allah sai a gyara, in kuma ka bai wa wani waliyyi hakkin da ba nasa ba shi ma a gyra maka," in ji Malam Bashir.

"Idan mutum yana so ya yi bege kamar yadda ya kamata a kan turbar gaskiya to sai ya bi sawun magabata.

"An gama duk wani yabo da za a yi wa ma'aiki, mafi kyau sai mutum ya bi turbar da magata suka bi sai a dace. Amma da ka yi yadda kake so to sai ka zame.