Matan auren da suke saɓa al’ada a shafukan sada zumunta a Indiya

Mintuna 23 da suka wuce

A lokacin da take yarinya Pradnya na son wani wasa da ake yi a Indiya mai suna kabaddi. Duk da cewa ta iya wasan sosai iyayenta ba su taɓa goyon bayan burinta ba. Amma ayznu da take da shekara 47 kuma mijinta ya rasu – ta ce ta gano ɗaya abun da take tsananin so – wato rawa.