Annabi ne ya fara Maulidi saboda haka ba bidi'a ba ne - Sheikh Halliru Maraya

Mintuna 41 da suka wuce

Sheikh Halliru Maraya, malamin addini a Kaduna ya ce Annabi Muhammad SAW ne ya fara yin nuni ga murnar ranar haihuwarsa da ake kira Maulidi.

"An tambayi Annabi Muhammad SAW dangane da azumin Litinin da ya ke yi. Sai annabin ya ce ranar ne aka haife ni", in ji Sheikh Halliru.