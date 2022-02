Yahudawa na yin shigar Musulmi don kaucewa hana su shiga wajen ibada

Mintuna 29 da suka wuce

Bayan Isra'ila ta kama gabashin birnin Ƙudus a 1967, an amince cewa a ci gaba da tafiya kamar yadda ake a baya: wato waɗanda ba Musulmi ba za su iya ziyartar masallacin, amma ba za su yi ibada ba.

BBC ta tattuna da wani Bayahuden Isara'ila mai ra'ayin riƙau Raphael Morris, wanda ya jagoranci wata ƙungiya mai suna "Returning to the mount", wacce take fafutukar yin ibada a wajen mai tsarki, haka kuma ta yi magana da wata mai fafutuka Musulma Bafalasɗiniya Hanady Halawani wacce ta ce za ta kare masallacin na Ƙudus.