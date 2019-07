Shingen bincike na sojoji a Ukraine

A daren ranar lahadi wannan mota wadda 'yan-a-ware ke ciki bisa kuskure ta tsinci kanta a kusa da shingen binciken Ukraine. 'Yan-a-ware biyu sun tsere lokacin da suka ji harbin gargadi, amma ban da direban wanda ya so koma wa da baya. Sojojin Ukraine sun bude wa motar wuta, nan kuma gobara ta kama. An kama direban bayan an yi masa magani saboda raunukan da ya ji.