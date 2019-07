Hotunan Masallatai da coci-coci na tarihi

Kamar sauran masallatai irin na karkara, shi ma masallacin Hoja Imom an yi amfani da shi a matsayin wajen tattauna wa na mutanen karkara a lokacin tsohuwar Tarayyar Soviet. Yanzu kuma ana yin sallah a cikinsa, da taro da shan shayi, lamarin da ke nuna yadda tsarin musulinci ya sauya a nahiyar Asia. An gyara masallacin a shekarar 2010, kuma an mayar da tsofaffin katakwayensa domin mutane su ga irin yadda zamani ya yi tasiri a kansa. Ana samun irin wannan ado da ake yi da irin wannan katako da ake kira vassa a gidajen Turawan mulkin mallaka, musamman 'yan kasuwar kasar Rasha da ke Tashkent da Samarkand.