Tashin hankali a wasu sassan Najeriya

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption An dai kammala zaben lami lafiya a sassa da dama na kasar

Tashin hankali ya barke a wasu sassan Arewacin Najeriya, a dadai lokacin da Hukumar zabe ke shirin bayyana sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar.

Sakamakon zaben dai ya nuna cewa shugaban kasar mai ci Dr Goodluck Jonathan ne, wanda ya fito daga Kudancin kasar ne ya lashe zaben da gagarumin rinjaye.

Jonathan ya samu gagarumin rinjaye a kuri'un da aka kada a yankin Kudancin kasar, sai dai shi ma jagoran 'yan adawa Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar CPC, ya lashe jihohin Arewacin kasar.

Rahotanni daga jihar Kano, sun ce matasa sun fito kan tituna suna kona tayoyi tare da tsare hanyoyi domin nuna rashin amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana kawo yanzu.

Matasan na ife-ifen da ke nuna goyon baya ga dan takarar na jam'iyyar adawa ta CPC. Kuma anga hayaki yana tashi a wasu sassan jihar.

Kasuwanni da bankuna da sauran wuraren kasuwanci sun rufe, yayin da tankunan yaki na sojoji da 'yan sanda ke gadin ginin hukumar zabe ta kasa.

'Harbe-harben bindiga kawai nake ji'

A jihar Kaduna ma, wasu da suka shaida abin da ke faruwa, sun ce matasa suna kona tayoyi tare da jifan jami'an 'yansanda da sojojin da ke kokarin samar da doka da oda.

Wakilin BBC a Jihar Kaduna ya bayyana cewa tarzoma ta barke ne a unguwannin birnin Kaduna da kuma wasu garuruwan jihar ciki har da Zaria mahaifar mataimakin shugaban kasa.

"A yanzu haka ina cikin gida na na kasa fita. Karar harbe-harben bindiga kawai nake ji," a cewar Shehu Sani na kungiyar kare hakkin bil'adama ta CRC.

Shehu Sani ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa, akwai yiwuwar mutane da dama sun rasa rayukansu.

A yanzu gwamnatin jihar ta Kaduna ta kafa dokar ta baci, inda aka hana mutane zirga-zirga har ta tsawon sa'o'i 24.

A garin Jos ma wanda ke fama da rikici, sojoji sun yi harbi a sama, kuma anga jiragen helikwafta na shawagi a tsakiyar birnin Jos, domin tarwatsa matasan da ke zanga-zangar adawa da sakamamkon zaben shugaban kasar.

A Jihar Sokoto ma...

A Jihar Sokoto ma rikicin ya barke ne da misalin karfe tara na daren ranar Lahadi.

Rikicin ya biyo bayan zargin da matasa suka yi ne cewa jam'iyyar PDP ba ta samu yawan kuri'un da aka bayyana cewa ta samu ba.

Wakilin BBC ya ce matsan sun cinna wuta a kan duk wani gini mai dauke da alamar jam'iyyar ta PDP, da ma gidan rediyon Jihar, ko da yake an kashe wutar gidan rediyon kafin ta yi barna.

A kone-konen da aka yi a cikin garin Gombe kuma an lalata gidajen wadansu manyan 'yan siyasa na jam'iyyar PDP mai mulki domin in ji wadanda suka aikata hakan su nuna fushinsu a kan magudin da suke zargin an tafka a zaben na shugaban kasa duk da cewa 'yan adawa ne suka yi nasara a Jihar.

Mutane da dama sun mutu

An kuma kona wani otel da ake kira Old Maryland kamar yadda shaidu suka sanar da BBC.

Haka nan kuma mutane da dama ne bayanai suka ce imma dai an kashe su ko kuma an jikkata su a dauki ba dadi a garin na Gombe.

Kwamishinan 'yan sandan Jihar, Sulaiman Lawal, ya ce matasan ne suka janyo matsalar a matakinsu na 'a-kasa-a-tsare kana lamarin ya ta'azzara.

A garin Bajoga hedikwatar karamar hukumar Funakaye ma dai an samu wani tashin hankalin inda bayanai suka ce matasa masu yawan gaske sun bazama a tituna suna kone-kone domin nuna adawarsu da sakamakon zaben da aka bayyana kana suka cinna wa wadansu gine-gine wuta.

Akwai rahotannin tashe-tashen hankulan a wasu yankuna na jihohin Katsina, da Bauchi, da Yobe da kuma zaman dar-dar a jihohin Nasarawa, Taraba, da Niger.

Jam'iyyar PDP mai mulki ce ta lashe dukkan zabukan shugaban kasar da aka yi tun bayan da kasar ta koma tafarkin dimokuradiyya shekaru 12 da suka wuce.

Manyan 'yan siyasa daga arewacin kasar sun nuna adawa da takarar shugaba mai ci a yanzu Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP, ganin cewa in ji su, ya kaucewa tsarin jam'iyyar PDP na karba-karbar mulki a tsakanin yankunan kasar.