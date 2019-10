Kotu ta umurci gwamnati Nijar ta biya iyalan Baare diyya

Image caption Shugaba Muhammadu Issofou na Nijar

Iyalan tsohon shugaban kasar Nijar marigayi Ibrahim Baare Mainassara, sun ce sun gamsu da hukuncin da kotun ECOWAS ko kuma CEDEAO da ke zamanta a Abuja ta yanke dangane da kisan tsohon shugaban mulkin sojin.

Kotun dai ta yanke hukunci ne cewa an take hakkin rayuwa ta tsohon shugaban kasar a matsayinsa na dan-Adam, an kuma tauye 'yancin iyalansa na zuwa kotu.

Don haka ne kotun ta umarci gwamnatin Nijar din da ta biya diyya ta kimanin sefa miliyan dari hudu da talatin da biyar, kwatankwacin dalar Amurka dubu 750 ga iyalan marigayin.

A shekarar 2013 ne dai dangin marigayin su 11 suka kai kara kotun ta ECOWAS suna neman ta tilasta wa gwamnatin Nijar nemo wadanda suka kashe shi a shekarar 1999, a kuma hukunta su.

Jibrin Baare, kani ne ga marigayi Ibrahim Baare Mainasara ya yi wa Abdou Halilou karin bayani a kan yadda suka ji da hukuncin.