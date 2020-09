Mata takwas da suka yi jarumta a Yaƙin Duniya na II

Cheng Benhua: Macen da ke tunkarar mutuwa da murmushi

Mai daukar hoto dan Japan ne ya dauke ta, kuma ya bibiyi karshen rayuwarta bayan da aka kama ta lokacin da take fafata yaki aka garkame ta a kurkuku

Ta bayyana cikin murmushi yayin da take tunkarar mutuwa, ta makale hannayenta a kirji, inda ta dago kanta ta kalli na'urar daukar hoto ba tare da jin tsoro ba.

An yi butun-butumin tunawa da ita, mai tsawon mita biyar da aka kafa a Nanjing, wato wurin da ya kasance mafi munin inda aka yi kashe-kashen yaki, yayin da mutanen China maza da mata da kananan yara 300,000 wadanda sojojin Japan suka kashe su.

Noor Inayat Khan: Gimbiyar leken asiri

'Ya ce a wajen wani Malami Sufin Ba'Indiye, kuma mahaifiyarta Ba'Amurkiya ce, sannan an haife ta a birnin Moscow na kasar Rasha kuma ta yi karatu a Sorbonne da ke Paris.

Ta yi aikin gabatar da shirye-shiryen rediyo - a matsayin macen farko da ta tunkari irin wannan aiki mai hadari - shi ya sa ma daga lokaci zuwa lokaci ta rika sauya wuri, gudun ka da a gano inda take.

Bayan kowane yunkuri, sai an tsananta mata zaman kurkuku da mummunar tuhuma, amma duk haka ta jajirce ta ki bayar da muhimman bayanai ga Jamusawa, wadanda kawai sun santa ne da lakabinta na jami'ar asiri, wato Madeleine, hasali ma ba su san cewa ita Ba'Indiya ce ba.

Lyudmila Pavlichenko: Uwargida Mutuwa

Duk da cewa an taba karramata da lambar yabon tauraron zinarin gwarazan tarayyar Sobiyat, daga bisani dai an shareta daga kundin tarihi.

"Sai dai labaran Sobiyat na zamanin yakin Duniya na Biyu ya ta'alaka ne da nunin hoton jarumin soja, wani mutum - kawai ma in an duba daukacin alamun tambarin tarihi da aka kakkafa na gwarazan yaki da butun-butumin sojan da ba a san kowane ne ba, mata ba sa cikin wadanda ake ambata a wannan labarin."

Nancy Wake: Farar gafiya

An haifeta a kasar New Zealand, amma ta girma a kasar Austiraliya. Ta gudu daga makaranta tana da shekara 16, inda ta samu aikin jarida a kasar Faransa, kamar yadda aka ruwaito ta yi karya kan kwarewarta wajen rubutun Misirawa na zamanin da.

A can ta hadu da Bafaranshe mai masana'antu, Henri Fiocca suka yi aure, kuma tana zaune a Marseille lokacin da Jamusawa suka kawo mamaya a shekarar 1939.

Ta shiga an fafata yake-yake da dama tare da ita - kuma ta yi ikirarin halaka Maigadi Bajamushe da hannunta a wani karonbattar. "Sun horar da dabarun karawar Judo a sashen ayyukan leken asiri, ni kuwa na yi ta gwajin horar da kaina. Sai dai wannan ne karon farko da na yi amfani da shi, inda na hambare shi har ya mutu nan take," kamar yadda ta bayyana a hirar talabijin da ta yi cikin shekarun 1990.

Ta rinka dandasa kwalliya, inda ta rinka yin soyayya da Jamusawa don tattara bayanan sirri. "Ta kan rambada hoda ta dan kurbi barasa a hanya, har ma in wuce ta gabansu (Jamnusawa) in dan kifta musu ido, tare da cewa ko za ku bincike ni ne. Kai Alllah, na kasance cikin wata irin yaudarar daukar hankali," kamar yadda ta bayyana wa Jaridar Austiraliya.

Dabarunta na buya suka sanya Jamusawa ke kiranta da Farar Gafiya - kuma shi ne dai taken litattafin tarihin rayuwarta.

Hedy Lamarr: Tauraruwar hasken bambamin Hollywood

An haifata inda aka lakabata sunan Hedwig Eva Maria Kiesler a zuri'ar wani attajirin Bayahude a Vienna, inda a aurenta na farko ta auri mai masana'antar kera makamai wanda ya rinka kyarar sana'arta ta shirin fina-finai, kuma yana yabawa yadda take tarairayar abokansa da abokan hulxarsa, wadanda suka hada da 'yan Nazi.

Mya Yi: Mai rikon takobi da guba

Ta rinka daure raunukanta da kyallen buje a lokacin da take tafiya, kuma ta ki yarda maza su taimaka mata su dauketa.

Rasuna Said: Zakanya

Rasuna Said ta kasance ta musamman a wannan rukunin, domin zamanin yaki ta yi hadin guiwa da rundunar soja, ko da a fakaice ne.

Said ta jajirce a fagen siyasa tun tana matashiyarta, har ta kafa jam'iyyar siyasa ta PERMI (Jam'iyyar Musulmin Indonesiya) - tun tana cikin shekarunta na ashirin da doriya, inda al'amuran siyasarta suka ta'allaka kan addini da 'yan kasanci.

An kawo karshen takaddamar ne bayan da Jamusawan suka yarda da karfin ikon cin gashin kan Indonesiya a shekarr 1949, kuma ana tunawa da gudunmuwar Said, domin an kawata sunanta a daya daga manyan titunan babban birnin kasar Jakarta.