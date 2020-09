Matar da ke son mata su daina yi wa hotonsu kwaskwarima a Instagram da Snapchat

"Kawai na yi tunanin cewa 'shin akwai wanda ya fahimci illar wannan kuwa?'" kamar yadda ta fada, a yayin da take bayani kan yadda ta ga wani babban kamfanin kayan kwalliya na duniya ya wallafa hoton wata shaharriyar mata da aka yi kwaskwarima tana tallata kayan kamfanin.

"Ba na so yara su taso da tunanin cewa ba su da kyau sosai, saboda abin da suke gani a shafukan sa da zumuta."

Miss Pallari ta ce tana so ta ga ana yaba kyan mutane na ainihi

Matar mai shekara 28 daga Bristol, ta mayar da abin da take sakawa a Instagram zuwa wani "batu a intanet". Ta samu martani da dama, abin da ya sa ta kaddamar da gangamin #filterdrop.

Ta rinƙa tambayar mutane su daura hotunansu da ba a yi wa kwaskwarima ba a shafukansu sannan "su fi fifita su wanene fiye da yadda fuskarsu take".

Ba ta taba tunanin cewa yadda take duba Instagram da yamma zai shafi aikinta ba, amma ta bayyana yadda abin yake a takaice.

"Ta yi min magana kan yadda ba ta son fuskarta ba tare da ta yi kwalliya ba, sannan tana so tsaya sauya launin gashinta.

Yarinyar mai shekara hudu sai ta tambayi Miss McGrath me ya sa take yin kwalliya kullum - tambayar da ta kasa amsawa.

Sauyi na Hakika

Ba wai tana so ta ga an kawo karshen rariyar hotuna ba, sai dai tana so ne a cire rariyar yi wa fuska kwaskwarima.