Dabbobi na barazanar ƙarewa saboda muguntar ɗan adam

Wani rahoto da wata ƙungiyar tattalin namun daji ta WWF ta fitar ya nuna cewa an samu raguwar namun daji da kusan kashi biyu bisa uku cikin shekara 50 da suka gabata.

Namun daji za su ci gaba da ƙarewa idan ana ƙona dazuka, da ci gaba da kama kifin da ke cikin teku, in ji Tanya Steele, Shugabar Ƙungiyar WWF.

Me adadin yake nufi?

Sun lissafa cewa an samu raguwar dabbobin da kusan kashi 68 cikin 100 a cikin dabbobi 20,000 da aka lissafa, da suka haɗa da tsuntsaye da da 'yan ƙwai da masu ja da ciki, da kifayen ruwa inda aka fara binciken tun a 1970.

Wannan raguwar da aka samu babbar hujja ce ta irin ɓarnar da bil adama ke yi wa duniya, in ji Dakta Andrewa Terry, daraktan wata ƙungiya ta kula da dabbobi da ke Landan, wanda shi ne ya bayar da ƙididdigar.

Yin hakan zai shafi yadda ake samar da abinci, da samar da makamashi da kuma kula da tekuna, in ji wani ɗan jarida da ke aiki a wani gidan talabijin na Birtaniya.

Ya za a misalta yadda aka yi asarar namun daji?

"Wannan rahoton na kallon abubuwan da ke faruwa ne a duniya da kuma buƙatar ɗaukar mataki domin dawo da yadda abubuwa suke tun asali," in ji Louise McRae na ƙungiyar kula da dabbobi ta Landan.

An kuma yi amfani da wannan binciken domin duba abubuwan da ake buƙata domin daina samun raguwar namun dajin.

Me sauran matakai da ake ɗauka ke nunawa dangane da rasa namun dajin?

Ƙungiyar International Union for Conservation of Nature ce ke tattara adadin dabbobin da ke da barazanar ƙarewa inda ƙungiyar ta yi bincike kan dabbobi da tsirrai sama da 100,000, an kuma samu cewa akwai sama da 32,000 da ke barazanar ƙarewa.