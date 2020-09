Damar da Najeriya ke da ita ta karbo kayan tarihinta daga Turai

An sace kayayyakin tarihin Benin. Cin fuska ne, kamar yadda suka ce, dawo da su bisa sharadin gidan gidan tarihi ko kuma yaudarar ƴan siyasar Najeriya, kamar yadda bai dace a yi maganar bashi ba ko kuma wani ƙawance.

Barnaby Phillips tsohon wakilin BBC ne a Najeriya. Littafinsa mai taken "Loot; Britain and the Benin Bronzes" za a wallafa shi a farkon 2021