Masu shirya fina-finan 'yan Najeriya da ka iya shan ɗauri saboda fim ɗin maɗigo mai suna Ife

Haska fim

Adie ta ce manufar fim ɗin shi ne a nuna gaskiyar yadda rayuwar 'yan maɗigo take a fina-finan Najeriya.

Idan aka nuna mace 'yar maɗigo a fim ɗin Nollywood, ana nuna su a matsayin masu shafar aljannu ko kuma ƙawayen da ba na kirki ba sun ja ra'ayinsu ko kuma an turasasa masu fara maɗigon, sannan ana nuna cewa suna ɓukatar a kuɓutar da su daga wannan hanya, a cewarta.

"An haɗa fim ɗin Ife ne don gyara wannan giɓin sannan a sa mutane su fara tattauanawa kan wannan batu a Najeriya."

Me fim din Ife ya kunsa?

"Na fara gaya wa mahaifiyata, sai da ta yi kusan mako guda kafin ta amince," in ji Ife, wadda Uzomaka Aniunoh ta taka rawa, inda take ,magana kan yadda ta bayyana wa mahaifiyarta cewa ita 'yar madigo ce.

"Ba baun mamaki ba ne wannan dngane da iyaye mata a Najeriya." in ji Adaora, wadd Cindy Amadi ta taka rawa.

'Dole ne a tantance shi'

An kafa dokar da ke haramta soyayya ko auren jinsi daya a shekarar 2014 a Najeriya. 'Yan sanda a kasar sun sha kama wadanda ake zargi da aikata madigo da luwadi, inda mafi yawansu suke buya.

"Kafin yanzu, an sha gaya mana labarai da ba na gaskiya ba. Abin da muke so mu cimma a wannan fim din shi ne mu sauya tunanin mutane kan 'yan luwadi da madigo. Muna so soyayyar jinsi daya ta zama gama gari.