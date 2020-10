Mata 3 da suka yi gwagwarmayar samun ƴancin Najeriya

Hajiya Gambo Sawaba

An haifi Gambo Sawaba a shekarar 1933 a birnin Zaria da ke jihar Kaduna a arewa maso yammacin kasar, kamar yadda Rima Shawulu Kwewum ya rubuta a littafinsa mai suna The Gambo Sawaba Story.

Oluwafunmilayo Ransome-Kuti

An haifi Funmilayo Ransome-Kutu a shekarar 1900 a Abeokuta da ke jihar Ogun a Najeriya.

Bayan dawowarta daga Ingila ne ta kafa Ƙungiyar Mata ta Abeokuta ko Abeokuta Ladies Club (ALC), wadda mafi yawan mambobinta Kiristoci ne mata da suka yi karatun boko kuma an kafa ta ne don taimakon marasa galihu.

Tana cikin mutanen da suka kafa jam'iyyar National Council of Nigeria and the Cameroons, NCNC a shekarar 1944 inda daga baya ta tsaya takarar majalisar dokokin yanki ƙarƙashin jam'iyyar amma ta fadi zaɓen.