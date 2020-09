Amsar tambayoyinku kan nau'ukan haraji a Najeriya

Mene ne haraji?

"Wani kuɗi ne na dolen-dole da gwamnati take ɗora wa ƴan ƙasa ko dai a kan kuɗin da suke samu a wurin sana'o'insu ko kuma a kan riba da suke samu a kasuwancinsu," in ji shi.

Masanin ya ƙara da cewa kuɗaɗen harajin da gwamnati take karɓa suna taimaka wa gwamnatin wajen samun kuɗaɗen shiga.

Amfanin haraji

Samar da ayyukan more rayuwa

Daga cikin ayyukan da ake da kuɗaɗen haraji har da gina abubuwan more rayuwa

Masanin ya bayyana cewa ana karɓar haraji ne domin bai wa gwamnati damar gudanar da ayyukan more rayuwa ga al'ummarta kamar ruwan sha da wutar lantarki da tituna da tallafi da gwamnati ke bayarwa lokacin da aka shiga wasu matsaloli.

Rage amfani da abubuwa masu cutarwa

Ya ce ana yin haka ne domin rage yawan shan barasa da kuma taba sigari a ƙasar, "shi haraji idan an sa wa kaya sun yi tsada sosai, lalle mutane za su rage shansu maimakon wataƙila mutum ya sha kara 10 na sigari a rana, sai ya sha kara biyu ko uku ko biyar."

Gyara muhalli

''Idan ana ɗora haraji mai nauyi kan irin waɗannan dagwalon masana'antu ke zubarwa su masana'antun suna ƙoƙarin rage abin da suke zubarwa na dagwalon wanda wannan yana taimakawa haraji ƙwarai da gaske," in ji Dakta Shamduddeen Muhammad.

Taƙaita shigo da kaya daga ƙasashen waje

"Misali, kayan da gwamnati ba ta so a shigo da su waɗanda take ganin za a iya yinsu a cikin gida sai ta ɗora musu haraji mai yawan gaske, waɗanda idan an kawo su a cikin gida ba za su sayu ba sai dai misali sani na cikin gida," a cewar masanin.