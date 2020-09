Nigeria@60: Waiwaye kan tarihin Yarbawa bayan shekara 60 da samun ƴancin Najeriya

Su wane ne Yarabawa?

To sai dai sakamakon wanzuwar addinin Musulunci da Kiristanci da wayewa ko bakin al'adu daga Turai, an samu raguwar kamanta Allah da wani abu da kuma tsagwaron al'adunsu na gargajiya.

Oba Hammed Adekunle

Ya ce "an yarda cewa oduduwa shi ne magabatan Yarbawa. To amma kamar yadda ake cewa ya sauko daga sama da sarka, maganar gaskiya baki bai zo daya ba.

''Mu a kasar Yarbawa yadda muke jaddada al'adunmu daban suke da na arewa. Na arewacin Najeriya addini ya fi yawa; to amma ga Yarabawa addini daban haka kuma al'ada daban. Al'adarmu ta bakaken fata daban take da ta Larabawa.''

''In ba mu yi kokari ba, anan gaba duk tushenmu ma sai mun zo mun manta da su. Mu a kudu in ka ga an naɗaka kan sarauta to ana yi ne domin mu raya da jaddada al'adunmu ne," in ji shi.