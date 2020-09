Nigeria @60: 'Mulkin soja, masu halin tsiya da na kirki'

Ko da kuwa mun fara lissafi ne daga shekarar 1957 kafin samun ƴancin kai, to shekara takwas kawai aka ɗiba.

Ita kuwa jamhuriyya ta uku ƙarkon kifi ta yi; duk da cewa an zaɓi gwamnonin farar hula a watan Disamban 1991 kuma sun yi shugabancin daga Janairun 1992 zuwa Nuwamban 1993, to shugaban mulkin soja Janar Ibrahim Babangida ne shugaban ƙasar.

An kuma zaɓi ƴan majalisun dokokin tarayya a watan Yunin 1992 inda ta yi ta aiki tare da gwamnatin mulkin sojan har zuwa watan Nuwamban 1993, lokacin da Janar Sani Abacha ya rusa ta.

Daga cikin shekara 60 ɗin da muka samu na ƴancin kai daga mulkin mallakar Turawan Burtaniya a shekarar 1960, Najeriya ta kasance ƙarƙashin mulkin soja tsawon shekara 29, daga cikin 29 ɗinnan, an ɗan samu wani gajeren lokaci da ƙasar ta kasance ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya da Cif Ernest Shonekan ya jagoranta daga watan Agusta zuwa Nuwamban 1993.

Ƙarfin ikon soji

An gina babbar gadar Third Mainland da ke Legas a lokacin mulkin Janar Babangida

A ƙarƙashin mulkin Gowon da Murtala da Obasanjo da Buhari, Majalisar Ƙolin Soji ta Supreme Military Council, SMC, ce babbar madafar iko a ƙasar, wacce take da ikon gudanar da aikin majalisa da na ɓangaren gudanarwa.

Sojojin na amfani ne da dokar sojoji mai matuƙar ƙarfi; sai dai mu kunna rediyo kawai mu ji cewa shugaban ƙasa ya sanya hannu kan doka, wacce take da ƙarfin iko.

A ko yaushe idan aka samu sauyin gwamnatin soji, doka ta farko da sukan fitar ita ce wacce ake kira Constitution [Suspension and Modification] Decree, wacce take soke kundin tsarin mulkin ƙasa, wacce kuma ta dakatar da kundin tsarin mulkin dimokraɗiyya, ta soke majalisar dokoki da jam'iyyun siyasa, tare da miƙa dukkan iko ga gwamnatin mulkin soja ta tarayya.

A zamanin wasu shugabannin sojin kamar Janar Buhari an tanadi dokoki masu tsauri ga wasu laifuka kamar satar amsar jarrabawa

'Zuma, ga zaƙi gar harbi'

Amma idan za a yi wa sojojin adalci, to su ne suka yi wa Najeriya ayyuka da dama tun bayan samun ƴancin kanta. An yi wa mafi yawan manyan tituna kwalta ne a zamanin mulkin soji. Mafi yawan gadoji da filayen jiragen sama da jami'oi da asibitocin ƙwararu da tashar jiragen ruwa da matatun man fetur da manyan masana'antu duk an gina su ne a ƙarƙashin mulkin soja.