Zaɓen Amurka Na 2020: Ko kuna buƙatar Yesu don cin zaɓen Amurka?

If I could choose what I would like to see in a candidate I would really like to see him give a chance to immigrants. "ya kawai ba su dama su zauna a wannan kasar kana su zauna cikin 'yanci ba tare da wata damuwa kan tunanin korar su ba''.