Abin da ya sa wasu a Najeriya ke kulle ƴan uwansu masu taɓin hankali tsawon shekaru

Batun samun mutane da ake ɗaure su tsawon shekaru da aka yi ta samu a baya-bayan nan a Najeriya ya sa ƴan ƙasar sun kaɗu matuƙa, sannan ya bayyana halin ko in kula da wasu iyayen ke nuna wa ƴaƴansu da kuma rashin tanadi mai kyau kan sha'anin lafiyar ƙwaƙwalwa.

An gano wasu mutane da ake zaton suna da taɓin hankali da aka ɗaure su cikin mari, sannan aka bar su a waje ɗaya tsawon shekaru inda a nan suke ci da sha da yin najasarsu.

Sannan an samu rahotannin yadda ake azabtar da yaran da ke ƙarƙashin kulawar matan uba ko dangi.

A wani lamari na baya-baya da ya faru a watan Satumba, an kama matar mahaifin wani yaro ɗan shekara bakwai bayan da ta kusan kashe shi a Kano, birnin da ya fi kowanne girma a arewacin Najeriya.

Yaron da aka ɗaure a turken awaki

Duk da cewa ana samun al'amura na cin zarafi a ko ina faɗin Najeriya, a baya-bayan nan an fi samun matsalolin a arewacin Najeriya, tun bayan samun labarin wani yaro ɗan shekara 11 wanda aka ɗaure a turken dabbobi a jihar Kebbi, yayin da ubansa da matan uban da a yanzu aka gurfanar da su a kotu suke zaune a cikin gida suna jin daɗi abinsu.

"Bayan shari'ar a Kebbi, mun fara samun bayanan sirri," in ji Haruna Ayagi, shugaban ƙungiyar kare hakkin dan adam ta HRN, ƙungiya mai zaman kanta da ta shiga cikin ceton mutum 12, bakwai daga cikinsu yara ƙanana, a watan Agusta kaɗai, a jihar Kano.

A babban birnin tarayya Abuja, an samu nasarar ceto wasu yara biyu daga bayan gida, inda ake zargin matar mahaifinsu tana kulle su a kullum har sai ta dawo daga aiki.

' Ana dukan su, an ƙona su kuma an bar su da yunwa'

Wata dokar tarayya ta 2003 wacce ke kare 'yancin yara ta bai wa jihar ƴancin ƙwace duk wani yaro da ake zargin cewa an yi watsi ko kuma ana musguna musu.

Wasu Musulmai sun yi imani da cewa da zarar yarinya ko yaro sun balaga, to sun manyanta kuma suna iya yin aure.

Imaobong Ladipo Sanusi, shugabar kungiyar Wotclef, wata ƙungiya da ke fafutukar kare hakkin mata da yara ta ce: "An samu daidaituwar rikici a kan waɗannan yara, galibi a matsayin aikata mugunta da rashin sanin hakkin dan adam."

Ƙyamar masu taɓin hankali

A kwanakin baya ne aka ceto wani matashi mai shekara 30 daga garejin mota na iyayensa a Kano, inda maƙwabta suka ce an kulle shi tsawon shekara bakwai bisa zarginsa da taɓin hankali, da ƙyar ya iya yin tafiya lokacin da aka same shi.

A wani lamarin da ya faru kuma a Kano, an ga wani mutum mai shekara 55 aka gano a kulle cikin ɗaki ba tare da kofa ko taga ba. Ɗaya daga cikin ƙafafunsa an haɗe ta da babban katako tare da sandar ƙarfe an ɗaure.