EndSars: Me ya kamata Shugaba Buhari ya yi don kawo ƙarshen zanga-zangar?

To shin ya kamata shugaban ƙasar ya sake yin wani abu ne bayan wanda ya yi? Me ya kamata ya yi a wannan gaɓar?

Me masu sharhi ke cewa?

An yi zanga-zangar har a wasu manyan birane na duniya

''An biya buƙatunsu na rusa rundunar tare da kafa wata - ya kamata su yi wa gwamnati uzuri su ba da lokaci kan matakan da gwamnati ta ce za ta ɗauka.

''Yanzu kullum manufar zanga-zangar canzawa take. Zanga-zangar a wasu wuraren ta koma ta tashin hankali, an ƙona ofishin ƴan sanda da ɓalle gidajen yari da kuma kai wa gwamnati hari,'' in ji Dr Kari.