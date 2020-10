EndSars: Zanga-zangar da ake gudanarwa a Najeriya za ta ƙara haifar da yaɗuwar cutar korona

"Duk wani taro mai yawan jama'a da ba a kiyaye dokokin da aka shimfida kamar na saka takunkumin fuska, yin nesa da juna, tsaftar jiki, da kaucewa taruwar jama'a, to ya zama babban taron yaɗa cutar ne ko kana so ko ba ka so,'' a cewarsa.