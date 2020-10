Zaɓen Amurka na 2020: Yadda takarar Kamala Harris ta fito da ƙalubalen da mata 'yan siyasa ke fuskanta

Yadda ake kauce wa yin fushi

Bugu da kari, matana da suka fito daga tsirarun kabilu suna fuskantar wariyar launin fata. Kuma a Amurka, an dade ana amfani da kalaman "bakar mace mai yawan fushi" . Wadannan kalamai, wadanda aka soma amfani da su a karni na 19, suna nuna bakar mace a matsayin maras hankali, wacce ba ta da halyya irin ta mata.

Wasu masu sharhi sun bayyana cewa mata sun taka rawar gani fiye da maza a wajen yakin neman zaɓe, ko da yake masu zaɓe babu ruwansu da jinsi dan takara. Galibi ba a tantama kan ƙwarewar namiji amma dole ne mace ta nuna cewa za ta iya abin da take son yi.

Sunan da ake kira na da shi a gida

A yayin da ake gabatar da ita ga Amurkawa, sau da dama Ms Harris tana bayani kan iyalinta (tana da 'ya'yan mijinta da take riko) da kuma martabarta. Yadda ta girma a hannu a hannun mahaifiyarta ba tare da mahaifinta ba da kuma yadda take a matsayin ruwa-biyu shi ne abin da Ms Harris take gabatarwa a matsayinta na 'yar takara.