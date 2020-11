Amsar tambayoyinku kan yadda zanga-zanga take a tsarin ƙasa

Wannan maƙala ce ta musamman bayan da muka buƙaci mabiyanmu da masu saurare su aiko da tambayoyinsu kan yadda zanga-zanga take a tsarin ƙasa.

Zanga-zangar ENdSars ta Najeriya ta yi tasirin da ta kai ga mahukunta sun amsa kiran jama'a nan take, tare da rushe rundunar yaƙi da fashi da makami ta hukumar 'yan sandan Najeriya wato SARS.

A sauran kasashen Afrika ma an yi zanga-zangar da ta rikiɗe ta zama juyin juya hali a wasu kasashe kamar Sudan, har ta kai ga hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban kasar Omar Albashir bayan shafe shekara 34 yana mulki.

A Amurka, an gudanar da zanga-zangar da ta fi kowacce jan hankali a shekarun baya-bayan nan, bayan kisan bakar fatar nan George Floyd, a nan ma ta rikide ta zama tashin hankali, da kuma kone kadarorin gwamnati da dama.

A Turai har yanzu ba a shawo kan zanga-zangar da ta ki ci ta ki cinyewa ba a Belarus, bayan nasarar da shugaba Alexender Lukashenko ya samu a zaben kasar mai cike da takaddama, wanda 'yan adawa ke cewa an tafka son rai a cikinsa.

A Thailand 'yan kasar ne suka zaburo don nuna turjiya game da tasirin masarauta, da kuma yadda 'yan gidan sarautar kasar ke mulkin danniya da take hakkin dan adam.

Don haka zanga-zanga a duniya ta zama Hantsi leƙa gidan kowa, babu wata nahiya da ba a yinta, yawancin kasashen duniya ko an taɓa yi ko ana kan yi.

Ya ce yawanci ana yi ne ga gwamnati da tsare-tsarenta, ''ko dai a nuna gamsuwa ko kuma nuna damuwa a kan wani abu da ya taso, da gwamnatin ke so a yi''.

A wurare da dama dalilin da ke sa mutane yin zanga-zanga bai wuce rashin gamsuwa da yadda gwamnati ke tafiya da al'amura ba, musamman kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki, da more rayuwa.

Da wuya ka ji an yi zanga-zangar goyon bayan gwamnati, amma hakan ba wai yana nufi ba a yi ba, sai dai kafin ka ji an yi zanga-zangar goyawa hukumomi baya za ka ji an yi ta ƙorafi ko rashin gamsuwa da wani al'amari bila adadi.