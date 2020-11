Qian Xuesen: Mutumin da Amurka ta kora ya koma China ya ƙera mata makamai

A shekarar 1935 wani siririn matashi mai sanye da tufafi masu kyau ya iso birnin Boston. Me yiwuwa Qian ya fuskanci nuna kyamar wanda ba dan kasa ba da na wariyar launin fata, in ji Chris Jespersen, Farfesan mai nazarin tarihi a jami'ar North Georgia.

Kumbon kimiyya

Tawagar ta samu wannan suna ne saboda yunkurinsu na kera kumbo a harabar makaranta, kuma saboda wasu daga cikin ayyukan binciken kimiyyarsu da sinadarai masu bace wa ya gamu da cikas, in ji Fraser Macdonald, wani marubuci kan wani fim mai suna 'Escape from Earth: A Secret History of the Space Rocket." Duk da cewa babu wanda ya mutu.