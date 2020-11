Zaɓen Amurka: Ruɗanin da Amurka ke fuskanta ya janyo tsoro da fargaba

Cikin sama da makonni, Donald Trump ya ta nanata cewa da an ƙare zaɓen shugabancin ƙasar, zai shigar da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat ƙara game da maguɗin zaɓe da kuma yunkurin karɓe nasarar da ya yi.

Ba tare da gabatar da wata hujja ba, ya ci gaba da yaɗa cewa an yi "magudi" a zaben.

"Wannan shi ne babban maguɗin da aka taɓa yi a tarihin ƙasar mu. Muna so a yi amfani da shari'a ta yadda ya kamata. Dan haka zamu garzaya kotun ƙoli. Muna buƙatar a dakata da ƙirga kuri'un da aka kaɗa."

Joe Biden ya ce ' ba a kammala zaɓe ba har sai an ƙirga duka ƙuri'un da aka kaɗa'

Abokin hamayyar Trump na jam'iyyar Democrat, Joe Biden ya ce zaɓen bai ƙare ba "har sai an kammala kirga ƙuri'un da aka kaɗa".

"Muna kan tafarkin nasara," in ji Biden.

"Abin takaici ne saboda hakanƙoƙarin take 'yancin mutan Amurka ne a dimokradiyyance," ta ƙara da cewa.

Bayan Trump ya gama bayaninsa mataimakinsa Mike Pence ya so ya yi wa zancen kwaskwarima, yana cewa duk halattacciyar kuri'ar da aka kaɗa za a tabbatar da an kirga ta.

'An riga an yi katoɓara'

An riga an gama yin katoɓara, in ji wakilin BBC a arewacin Amurka, Anthony Zurcher.