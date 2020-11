Zaɓen Amurka na 2020: Ko sai kotu ta shiga tsakani ne?

Me zai faru?

Ko ya kamata a san sakamakon zaɓen a yanzu?

Sai dai irin ƙuri'un da aka jefa a wannan shekara musamman waɗanda aka kaɗa ta akwatin gidan waya na nuni da cewa sakamakon zai ɗauki lokaci, musamman ganin cewa wasu jihohin ba su bari an fara ƙirga ƙuri'un ba kafin ranar zaɓen.

Ƙirga kuri'un da aka kaɗa ta akwatin gidan waya na ɗaukar lokaci domin sai an tantance su, ba kamar yadda mutum ke zuwa ya jefa ƙuri'a ba a gaban akwati.

An samu tasgaro kafin zaɓe

Domin kuwa, tun kafin zaɓen ranar Talata, an samu sama da takardun koke sama da 300 daga jihohi 44 na ƙasar da ke da alaƙa da zaɓe ta hanyar gidan waya, da kuma fara zaɓe cikin sauri a wannan shekara.

Koken da aka gabatar sun fi mayar da hankali ne kan wa'adin da aka bai wa masu zaɓe ta hanyar gidan waya da kuma karɓar ƙuri'un, an kuma buƙaci sa hannun shaidu da kuma ambulan ɗin da za a aika da ƙuri'un.

Waɗanne abubuwa ne Trump ke kokawa a kansu?

"Ƙirga ƙuri'u ba wai hanya bace ta ƙalubalantar ingancin ƙuri'a," in ji shi. "Hanya ce kawai ta tabbatar da cewa lissafin da aka yi daidai ne."

Mista Trump ya lashe zaɓe a jihar a 2016 da ƙuri'u kaɗan - da kaɗan suka haura 10,700. A ranar 4 ga watan Nuwamba, kwamitin yaƙin neman zaɓensa ya bayyana cewa ya kai koke domin a dakatar da ƙirga ƙuri'u a jihar, duk da cewa kashi 96 cikin 100 na ƙuri'un an ƙirga su ba bisa ƙa'ida ba.

Akwai dubban ƙuri'u da har yanzu ba a ƙirga su ba, kuma akasarinsu sun fito ne daga yankunan da tun a tarihi an san masu bin aƙidar Democrat ne, sai dai kafafen yaɗa labarai na Amurka da ma BBC na hasashen cewa Mista Biden ne zai iya lashe zaɓen.

"A ja-in-jar da aka yi da su, sun bayyana cewa sun fi so su karɓi ƙuri'un bayan zaɓen. Ina ganin cewa ƙuri'un da aka kaɗa a ranar zaɓe ta hanyar gidan waya kuma ba a samu karɓar su ba ranar Juam'a akwai yiwuwar ba za a yi amfani da su ba. Ina ganin hakan zai zama wani sakamakon ƙarya, amma ina ganin sakamakon zai na gaskiya bisa shari'a."

Georgia

Sun buƙaci alƙalin koyun da ya yi bincike kan ƙuri'un da aka karɓa bayan an rufe zaɓe a ranar.

Shin za a kai ƙara Kotun Ƙoli?

A safiyar Laraba, Mista Trump ya yi zargin cewa an tafka maguɗin zaɓe ba tare da wata hujja ba.

"Za mu je Kotun Ƙolin Amurka - muna so a dakatar da yin zaɓe," in ji Mista Trump ɗin.

Idan aka ƙalubalanci sakamakon zaɓen, dole ne sai an samu lauyoyi domin su ƙalubalanci sakamakon a kotun jihohi.

Har zuwa yaushe za a yi ta wannan harƙallar?

Me ya sa ba lallai jihohi su ayyana wanda ya ci zaɓe ba?

Me zai faru idan su kansu jihohin suka kasa cimma matsaya kan su wane ne za su tsaya a matsayin wakilansu na musamman da za su yi zaɓe? Me kuke tunanin zai faru idan wata jam'iyya ta yi zargin cewa ƙuri'un da aka jefa an yi maguɗi kansu?