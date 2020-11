Ku San Malamanku tare da Sheikh Abduljabbar Kabara

Fitaccen malamin addinin Musuluncin nan da yake jihar Kano a arewacin Najeriya, kuma shugaban Ƙadiriyya Riyadul Jannah, Sheikh Abduljabbar Nasiru Kabara ya ce babban abin da ya sa a gaba yanzu a rayuwarsa shi ne nazari kan Hadisan Manzon Allah SAW.

''Babbar hidimar da a yanzu na taƙaita a kanta ita ce Hadisan Maa'aiki Alaihis Salatu Wassalam da bibiyar sawunsu da tantance da bin diddigin sahihan hadisan daga waɗanda suke jabu a cikin hadisin,'' in ji shi.

Rai dangin goro in ji masu magana, shi ya sa muka tambayi malam irin abincin da ya fi so, inda ya ce ya fi son tuwon dawa da miyar kuka, amma matarsa ce kawai ta fi sanin irin yadda yake so miyar kukar ta kasance.