Zaɓen Amurka na 2020: Halin da Trump ya shiga a ranar da ya sha kaye a zaɓe

"Lafiya," in ji ta. Ta yi murmushi, amma idonta ya nuna. Ta sunkayar da kai tana kallon wayarta.

Ruɗanin zaɓe

Kujeru da dama sun kasance kamar an yi ruwa an ɗauke lokacin da na shiga cikin ginin a ranar Asabar da safe. Yawancin ma'aikatan sun kamu da cutar korona, kuma sun ƙauracewa zuwa ofis. Wasu kuma an killace su.