Coronavirus; Abin da aka sani game da sabon riga-kafin cutar korona

Ƙwarya-ƙwayar bincike ya nuna cewa riga-kafin da kamfanin Pfizer and BioNTech ya samar zai iya hana kashi 90 cikin dari na mutane kamuwa da Covid-19.

An yi wa kimanin mutum 43,000 allurar riga-kafin, kuma hakan bai haifar da wata matsala ba.

Me ya kamata a yi?

Me ya sa ake bu ƙ atar riga-kafin ?

Idan kuna so rayuwarku ta dawo kamar yadda take a baya, to akwai buƙatar samun riga-kafi.