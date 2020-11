An soma kama masu tallan maganin gargajiya da kalaman batsa a kano

Wannan abu bai dace da dabi'armu da al'adunmu da addininmu ba

"An ce ba ma maganin shawara ko maganin basir ba, ko maganin rana, ko wane irin magani kake sayar wa a fadin jihar Kano, an ce idan an ganka da mota da lasifika, ko an gan ka da baro da lasifika, ko an gan ka da mp3 da lasifika, an ce gwamnatin Kano ta han gaba daya," inji Kwamared Hafizu.