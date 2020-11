Zanga-zangar Belarus: Mutumin da aka lakaɗa wa duka saboda bai wa mata furanni

An saba ganin mutane rufe da fuskoki cikin motocin da babu lamba ko alamar yin awon gaba da masu zanga-zanga, tun bayan da aka sanar da Shugaba Alexander Lukashenko a matsayin wanda ya lashe zaɓen tara ga watan Agusta.

Masu zanga-zangar sun ce an tafka maguɗin zaɓe, yayin da shugaban ƙasar ke musanta zargin.

Idanunsa sun kumbura, leɓensa ya fashe. An kuma tilasta masa kwanciya cikin jininsa, yayin da mutanen suka riƙa bincika motarsa.

An jefa mai sayar da furannin a cikin wata motar a-kori-kura, inda aka tilsta masa ya durƙusa, kana aka kai shi caji ofis.

A caji ofis ɗin an sake lakaɗa masa duka da kulake a fuskarsa da jikinsa wanda ya bayyana an shafe sa'o'i.

"Za mu bayar da shaidar cewa ka jefa gurneti! Za mu bayar da shaidar cewa ka so banka wa gidan jagoran ƴan sandan kwantar da tarzoma wuta!''

An yi rijistar raunukan da ya samu a asibiti - amma daga bisani ƴan sandan sun ce ba za su iya tabbatar da ko daga ina mai sayar da furannin ya ji rauni ba.

Khoroshyn ya ce ba ya jin zai iya sake komawa can.

'Yan adawa sun ce an tsare dubban mutane saboda zanga-zangar. Wadanda aka cafke sun ce an lakada musu duka, an gana musu azaba har ma da fyaɗe.