Ku San Malamanku tare da Dr Sani Umar Rijiyar Lemo

Littattafai nawa ya buga?

Malam ya ce tun yana makarantar sakandare ya fara rubuta littafi inda ya yi wani da ke magana a kan dole ne ga malami da ke karantarwa kan kafin ya dogara ga Hadisi to ya binciki ingancinsa, sannan ya dogara da shi a karantarwa ko a cikin wa'azinsa.

Malam ya ce hakan ya samo asali ne saboda ba abin da ya fi ba shi nishaɗi irin karatu da bincike, ''Ko a yanzu in dai ina gida to za ka same ni a laburarena wani lokacin har dare sannan na je na huta.''