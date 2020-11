Al-Shabab: Yadda tsoffin dakarun ƙungiyar da ke iƙirarin jihadi ke rayuwa bayan fitarsu daga cikinta

Ƙungiyar al-Shabab mai iƙirarin jihadi na ɗaukar dubban dakaru sannan kuma tana buƙatar mutanen da za su yi aiki a wuraren da take mulki . Duk wanda aka kama yana ƙoƙarin guduwa kashe shi ake yi. Duk da haka, gwamnati na ƙarfafa wa waɗanda ke son tserewa gwiwa.

Dukkaninsu ba sa ƙaunar abincin karin kumallo. "Ba abincin da muka saba da shi ba ne, kamar fanke ko wake. Ba ma shan ruwan roba. Mun fi son rayuwa mai sauƙi da ruwa mai sauƙi," in ji Ahmed.

Ibrahim ya ce: "Ba ma tsoron mu bayar da labarimmu, ki tambaye mu duk abin da kike so. Za ki iya ɗaukar hotunanmu kuma ki rubuta sunayenmu na gaskiya."

"Ni fa saboda kuɗi na shiga Al-Shabab," in ji Ahmed, wanda ya fi sauran yin magana. "Sun biya ni dala 200 zuwa 300 a wata. Ni ne mai kula da harkokin sufuri a yankinmu."

Shi ma Ibrahim ya bi sahun Ahmed: "Ni ma saboda kuɗi na shiga har tsawon shekara uku. In kana ciki ba za ka so ka fita ba.

Mutanen uku sun ce duk da cewa zukatansu sun rufe a lokacin amma sun gano cerwa ƙungiyar ba jihadin gyara addinin Musulunci take yi ba, sai dai wani karkataccen tsari. Daga baya ma suka daina sha'awar kuɗin da ake biyan su.

An yi ta ƙoƙarin yaɗa wannan shirin a wuraren da Al-Shabab ke mulki. An tsara hotuna da zane-zane saboda waɗanda ba da ilimin karatu da rubuta su gane abin da ake faɗa da kuma lambar wayar da za su iya kira. Hakan ya sa an samu ƙarin masu barin ƙungiyar. Fiye da mutum 60 ne suka bar ƙungiyar a cikin wata biyu.